URGENTE: Motorista capota carro na marginal da Dutra, em São José

Um acidente, na tarde desta segunda-feira (29), foi registrado na via marginal da Rodovia Presidente Dutra, sob o viaduto Antônio Bezerra Filho, no bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

Um carro ficou completamente destruído após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestam atendimento no local. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.