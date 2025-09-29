29 de setembro de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Motorista capota carro na marginal da Dutra, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro capotou na via
Carro capotou na via

Um acidente, na tarde desta segunda-feira (29), foi registrado na via marginal da Rodovia Presidente Dutra, sob o viaduto Antônio Bezerra Filho, no bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

Um carro ficou completamente destruído após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestam atendimento no local. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

O acidente ocorre em pleno horário de rush e provoca reflexos no trânsito para motoristas que deixam a Dutra em direção a bairros da região leste, como o próprio Vista Verde.

