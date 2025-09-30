GCM identifica pontos de descarte ilegal em São José dos Campos

A GCM (Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos identificou dois pontos de descarte irregular de resíduos no bairro Vila Rhodia, na região norte da cidade. A descoberta ocorreu durante patrulhamentos preventivos e ações de combate à perturbação do sossego.

Uma operação foi realizada no local nesta segunda-feira (29) com apoio de técnicos da Secretaria de Manutenção da Cidade e do Departamento de Posturas para limpeza e notificação de veículos abandonados no local.

