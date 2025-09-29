ATENÇÃO: Acidentes de moto matam 5 jovens no Vale

O Vale do Paraíba e Litoral Norte registraram um dos finais de semana mais violentos do ano no trânsito. Entre sexta-feira (26) e a madrugada de segunda-feira (29), cinco jovens perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas em diferentes cidades da região. Além das mortes, outros dois adolescentes permanecem internados em estado grave após uma fuga de moto em São José dos Campos.
Em Ilhabela.
Na madrugada de domingo (28), Rian Douglas de Oliveira, de 23 anos, morreu após colidir violentamente contra um poste na Avenida Brasil, no bairro Ilhote, em Ilhabela. Segundo o boletim de ocorrência, a moto que ele conduzia, uma Honda NXR 160 Bros vermelha, ficou destruída.
O jovem chegou a receber atendimento médico e foi levado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu. A perícia esteve no local e constatou que Rian não possuía habilitação para conduzir motocicletas. O caso foi registrado como morte acidental.
Em São José dos Campos.
Na noite de sexta-feira (26), dois adolescentes de 15 anos morreram em um acidente na Avenida Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos. As vítimas, identificadas como Juan Pablo Rosa Miranda e João Victor Mendes Moreira, estavam em uma moto furtada momentos antes do acidente. Imagens gravadas pelos próprios adolescentes mostram que eles circulavam sem capacete pouco antes da colisão.
O veículo, uma Royal Enfield Himalayan, bateu contra um poste. Um dos jovens morreu no local e o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e furto de veículo.
Em Cunha.
Também no domingo (28), um motociclista de 19 anos morreu após colidir contra uma árvore na Rodovia Paulo Virgínio, em Cunha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas relataram que o jovem havia saído de uma chácara pouco antes do acidente.
Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A motocicleta foi apreendida e o caso registrado na Delegacia de Guaratinguetá como morte suspeita.
Em Jacareí.
Na noite de sábado (27), Guilherme dos Santos, de 20 anos, morreu em um acidente de moto na Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini, que liga Jacareí a Guararema. O jovem chegou a ser atendido, mas não resistiu. A tragédia causou forte comoção entre familiares e amigos, que se manifestaram em redes sociais com mensagens de despedida. As circunstâncias do acidente seguem em apuração.
Feridos.
Na madrugada de domingo (28), dois adolescentes ficaram gravemente feridos após uma fuga em alta velocidade de moto na zona sul de São José dos Campos.
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal tentou abordar a dupla, que seguia em uma Bajaj Dominar 400 com a placa encoberta por capacetes. Eles não obedeceram à ordem de parada e fugiram, mas perderam o controle na Estrada do Imperador.
Os jovens, identificados como Miguel Augusto Floriano Almeida, condutor, e Gustavo Costa Souza, passageiro, ambos de 17 anos, foram socorridos ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. Gustavo está entubado em estado gravíssimo e, inicialmente, chegou a ser dado como morto. Nenhum dos dois possuía habilitação. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.