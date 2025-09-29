ATENÇÃO: Acidentes de moto matam 5 jovens no Vale

O Vale do Paraíba e Litoral Norte registraram um dos finais de semana mais violentos do ano no trânsito. Entre sexta-feira (26) e a madrugada de segunda-feira (29), cinco jovens perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas em diferentes cidades da região. Além das mortes, outros dois adolescentes permanecem internados em estado grave após uma fuga de moto em São José dos Campos.

Em Ilhabela.

Na madrugada de domingo (28), Rian Douglas de Oliveira, de 23 anos, morreu após colidir violentamente contra um poste na Avenida Brasil, no bairro Ilhote, em Ilhabela. Segundo o boletim de ocorrência, a moto que ele conduzia, uma Honda NXR 160 Bros vermelha, ficou destruída.

O jovem chegou a receber atendimento médico e foi levado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu. A perícia esteve no local e constatou que Rian não possuía habilitação para conduzir motocicletas. O caso foi registrado como morte acidental.