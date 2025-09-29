29 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Adeus, Gui! Jovem de 20 anos morre em acidente e comove amigos

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Guilherme morreu aos 20 anos
Um motociclista de 20 anos morreu na noite de sábado (27) em um acidente registrado na Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini, via que conecta Jacareí a Guararema.

A vítima foi identificada como Guilherme dos Santos. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pelas autoridades.

A morte do jovem gerou grande comoção entre familiares e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais. Mensagens de despedida destacam a saudade e pedem conforto à família. "Até agora não dá pra acreditar. Deus conforte o coração da família", disse Gabriel Soares. Já Cris Oliveira compartilhou a falta do rapaz. "Gui vai brilhar no céu. Nosso menino, você já tá fazendo falta. Que Deus conforte o coração da família nesse momento", disse.

O caso segue em investigação.

