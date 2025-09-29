Adeus, Gui! Jovem de 20 anos morre em acidente e comove amigos

Um motociclista de 20 anos morreu na noite de sábado (27) em um acidente registrado na Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini, via que conecta Jacareí a Guararema.

A vítima foi identificada como Guilherme dos Santos. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pelas autoridades.