Adeus, Gui! Jovem de 20 anos morre em acidente e comove amigos

Um motociclista de 20 anos morreu na noite de sábado (27) em um acidente registrado na Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini, via que conecta Jacareí a Guararema.
A vítima foi identificada como Guilherme dos Santos. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pelas autoridades.
A morte do jovem gerou grande comoção entre familiares e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais. Mensagens de despedida destacam a saudade e pedem conforto à família. "Até agora não dá pra acreditar. Deus conforte o coração da família", disse Gabriel Soares. Já Cris Oliveira compartilhou a falta do rapaz. "Gui vai brilhar no céu. Nosso menino, você já tá fazendo falta. Que Deus conforte o coração da família nesse momento", disse.
O caso segue em investigação.