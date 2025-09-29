29 de setembro de 2025
Logo Sampi
ACIDENTE

Acidente com moto mata jovem de 19 anos em rodovia da região

Por Leandro Vaz | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Jovem morreu em rodovia da região
Um jovem motociclista de 19 anos perdeu a vida na manhã de domingo (28) após colidir contra uma árvore na Rodovia Paulo Virgínio, em Cunha.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Testemunhas contaram aos agentes que o rapaz estava em uma chácara e decidiu sair para pilotar a motocicleta, momento em que ocorreu o acidente.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O veículo foi apreendido pela polícia para perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Guaratinguetá como morte suspeita e está sob investigação.

