Acidente com moto mata jovem de 19 anos em rodovia da região

Um jovem motociclista de 19 anos perdeu a vida na manhã de domingo (28) após colidir contra uma árvore na Rodovia Paulo Virgínio, em Cunha.
Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Testemunhas contaram aos agentes que o rapaz estava em uma chácara e decidiu sair para pilotar a motocicleta, momento em que ocorreu o acidente.
O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O veículo foi apreendido pela polícia para perícia.
O caso foi registrado na Delegacia de Guaratinguetá como morte suspeita e está sob investigação.