Bruna está viva? Polícia faz busca por jovem desaparecida no Vale

Onde está Bruna?
As buscas pela jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, desaparecida desde a madrugada de domingo (21), em Cruzeiro, continuam nesta segunda-feira (29).
A informação é das forças de segurança, em meio a rumores de que o corpo da jovem havia sido encontrado, em Queluz. A polícia nega.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30, ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários. O caso mobiliza familiares, amigos e voluntários, que seguem procurando por pistas em áreas de mata e terrenos baldios da região.
Rumores e clima de tensão
A circulação de informações não confirmadas aumentou a angústia da família, que espera por notícias oficiais da investigação. No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.
Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o celular de Bruna ter sido encontrado dentro de casa, o que dificultou qualquer tentativa de contato. Testemunhas ainda afirmaram que um homem teria sido visto na residência dela naquela mesma noite.
Medo antes do desaparecimento
De acordo com a irmã gêmea, Brena, Bruna vinha relatando sentir-se vigiada e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro. O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, também fez apelos emocionados pedindo ajuda para encontrá-la.
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro segue trabalhando no caso e analisa vestígios encontrados próximos ao condomínio. Até o momento, nenhuma linha de investigação foi descartada.
Enquanto isso, familiares e amigos seguem mobilizados, aguardando por respostas e mantendo a esperança de que Bruna seja encontrada.