Bruna está viva? Polícia faz busca por jovem desaparecida no Vale

A informação é das forças de segurança, em meio a rumores de que o corpo da jovem havia sido encontrado, em Queluz. A polícia nega.

As buscas pela jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, desaparecida desde a madrugada de domingo (21), em Cruzeiro, continuam nesta segunda-feira (29).

Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30, ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários. O caso mobiliza familiares, amigos e voluntários, que seguem procurando por pistas em áreas de mata e terrenos baldios da região.

Rumores e clima de tensão

A circulação de informações não confirmadas aumentou a angústia da família, que espera por notícias oficiais da investigação. No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.