PM prende homem que mantinha mulher em cárcere privado na região

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Sumaré, em Campos do Jordão, na manhã desta segunda-feira (29).

Policiais militares de Rádio-Patrulhamento da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência.

