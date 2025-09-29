PM prende homem que mantinha mulher em cárcere privado na região

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Sumaré, em Campos do Jordão, na manhã desta segunda-feira (29).
Policiais militares de Rádio-Patrulhamento da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência.
A vítima, que conseguiu fugir e pedir socorro a um vizinho, relatou que o marido a manteve em cárcere privado, a agrediu com um fio de eletricidade e a ameaçou com uma faca.
O agressor foi detido em flagrante no interior da residência.
Após receberem atendimento médico no PSM (Pronto-Socorro Municipal), a vítima e o homem foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Campos do Jordão, onde foi formalizado o Boletim de Ocorrência por violência doméstica.
O agressor permaneceu preso e está à disposição da Justiça.