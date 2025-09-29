29 de setembro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso pela PM com arma, munições e maconha em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões do Baep em São José dos Campos
Apreensões do Baep em São José dos Campos

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um indivíduo pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no domingo (28), às 17h28, no bairro Vila Guarani, em São José dos Campos.

Com o suspeito foram apreendidos: um revólver INA calibre .32, três munições CBC, calibre .32 intactas, um pedaço de maconha, um rádio comunicador e dois aparelhos celulares.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

