Homem é preso pela PM com arma, munições e maconha em São José

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um indivíduo pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no domingo (28), às 17h28, no bairro Vila Guarani, em São José dos Campos.

Com o suspeito foram apreendidos: um revólver INA calibre .32, três munições CBC, calibre .32 intactas, um pedaço de maconha, um rádio comunicador e dois aparelhos celulares.