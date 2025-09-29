Ação fiscaliza 'fluxos' e interdita adega na região

Uma operação conjunta de fiscalização e combate a irregularidades percorreu diversos bairros de Ubatuba na madrugada de domingo (28). A iniciativa, que teve foco em estabelecimentos e nos chamados “fluxos”, contou com a participação da GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe de Fiscalização de Comércio da prefeitura, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual.

O trabalho resultou em diversas autuações e apreensões em diferentes pontos da cidade. No bairro de Maranduba, quatro adegas foram verificadas, sendo que duas foram notificadas e uma delas foi lacrada devido às irregularidades encontradas. Em Perequê-Mirim, duas adegas e um carrinho de lanche foram fiscalizados, um carrinho e uma das adegas foram notificados. Além disso, adegas foram notificadas também no bairro Estufa II e no Centro. Ainda na região central, quatro veículos foram apreendidos por desrespeito à sinalização após o horário permitido: três na rua Salvador Corrêa e um na avenida Iperoig.