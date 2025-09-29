29 de setembro de 2025
DESASSOREAMENTO

Taubaté retira mais de 3 mil m³ de resíduos de córrego

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Limpeza concluída no córrego do bairro Campos Elíseos
Limpeza concluída no córrego do bairro Campos Elíseos

A Prefeitura de Taubaté concluiu o desassoreamento de um trecho do córrego no bairro Campos Elíseos. O trabalho removeu cerca de 3.136 m ³ de resíduos ao longo de quase 350 metros de extensão.

O objetivo principal da limpeza, que contemplou uma área de 1.050 m², é garantir o curso natural da água antes do período de chuvas. Entre os materiais retirados estavam vegetação excessiva, peças de metal e pedaços de madeira descartados de forma irregular.

Além da limpeza do córrego, a operação desobstruiu seis ramais de galeria de águas pluviais que estavam bloqueados. A logística da ação envolveu o uso de uma escavadeira lança longa, uma pá carregadeira e dois caminhões, que realizaram 24 viagens para remover todo o volume de detritos.

Os trabalhos de prevenção já alcançaram outros pontos da cidade. Recentemente, o piscinão do Parque Três Marias teve sua capacidade de armazenamento restaurada com a retirada de 8.500 m³ de resíduos de uma área de aproximadamente 10 mil m². Atualmente, as equipes estão atuando no córrego da região do Itaim, com serviços previstos para um trecho de 4,3 km até o bairro Marlene Miranda.

