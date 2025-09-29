Taubaté retira mais de 3 mil m³ de resíduos de córrego

A Prefeitura de Taubaté concluiu o desassoreamento de um trecho do córrego no bairro Campos Elíseos. O trabalho removeu cerca de 3.136 m ³ de resíduos ao longo de quase 350 metros de extensão.

O objetivo principal da limpeza, que contemplou uma área de 1.050 m², é garantir o curso natural da água antes do período de chuvas. Entre os materiais retirados estavam vegetação excessiva, peças de metal e pedaços de madeira descartados de forma irregular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp