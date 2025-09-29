Ídolo do Timão, Craque Neto detona Yuri Alberto após cavadinha

Craque Neto, ídolo do Corinthians, não poupou críticas a Yuri Alberto após o atacante desperdiçar um pênalti de cavadinha na derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (28), na Neo Química Arena. O ex-jogador classificou o lance como “irresponsável” e disparou palavrões ao vivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Isso é falta de responsabilidade. É achar que é mais que os outros. É uma coisa ridícula. Quando faz uma coisa dessas e perde o jogo, tem que ser multado. Eu joguei bola por 17 anos, mas nunca fiz uma m... dessas. Errei muitos pênaltis, mas chutando a bola no canto, chutando a bola pra fora. Vai tomar no olho do c... Jogador que faz uma m... dessas, tem que ser chamado a atenção no vestiário. Dane-se que é o Yuri Alberto. O Corinthians é maior que todo mundo”, esbravejou o apresentador.

Pedido de desculpas