Ídolo do Timão, Craque Neto detona Yuri Alberto após cavadinha

Craque Neto, ídolo do Corinthians, não poupou críticas a Yuri Alberto após o atacante desperdiçar um pênalti de cavadinha na derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (28), na Neo Química Arena. O ex-jogador classificou o lance como “irresponsável” e disparou palavrões ao vivo.
“Isso é falta de responsabilidade. É achar que é mais que os outros. É uma coisa ridícula. Quando faz uma coisa dessas e perde o jogo, tem que ser multado. Eu joguei bola por 17 anos, mas nunca fiz uma m... dessas. Errei muitos pênaltis, mas chutando a bola no canto, chutando a bola pra fora. Vai tomar no olho do c... Jogador que faz uma m... dessas, tem que ser chamado a atenção no vestiário. Dane-se que é o Yuri Alberto. O Corinthians é maior que todo mundo”, esbravejou o apresentador.
Pedido de desculpas
Após a polêmica, Yuri Alberto se manifestou por meio de sua assessoria. O jogador, que chorou ao marcar o gol do Timão no mesmo jogo, pediu desculpas à torcida pela tentativa frustrada de cavadinha.
“Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando eu errei gritavam meu nome. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto com o grupo.”
Natural de São José dos Campos, Yuri destacou que a emoção após o gol foi resultado do apoio recebido das arquibancadas, mesmo sob pressão.
O Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto, mas acabou sofrendo a virada. O Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, ampliando a crise do Timão no Brasileirão.