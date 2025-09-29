Timão: 'Peço esculpas', diz Yuri Alberto após 'cavadinha' perdida

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O atacante Yuri Alberto pediu desculpas à torcida do Corinthians após desperdiçar um pênalti com uma 'cavadinha' na derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (28), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

“Isso é falta de responsabilidade. É achar que é mais que os outros. É uma coisa ridícula. Quando faz uma coisa dessas e perde o jogo, tem que ser multado. Jogador que faz uma m... dessas, tem que ser chamado a atenção no vestiário. Dane-se que é o Yuri Alberto. O Corinthians é maior que todo mundo”, disparou Neto.

Pedido de desculpas

Logo após a partida, Yuri Alberto divulgou uma nota oficial por meio de sua assessoria.

“Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando eu errei gritavam meu nome. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto com o grupo.”