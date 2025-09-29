Timão: 'Peço esculpas', diz Yuri Alberto após 'cavadinha' perdida

O atacante Yuri Alberto pediu desculpas à torcida do Corinthians após desperdiçar um pênalti com uma 'cavadinha' na derrota para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (28), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
O lance gerou forte repercussão nas redes sociais e rendeu críticas duras de Craque Neto, ídolo do clube e apresentador.
“Isso é falta de responsabilidade. É achar que é mais que os outros. É uma coisa ridícula. Quando faz uma coisa dessas e perde o jogo, tem que ser multado. Jogador que faz uma m... dessas, tem que ser chamado a atenção no vestiário. Dane-se que é o Yuri Alberto. O Corinthians é maior que todo mundo”, disparou Neto.
Pedido de desculpas
Logo após a partida, Yuri Alberto divulgou uma nota oficial por meio de sua assessoria.
“Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando eu errei gritavam meu nome. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto com o grupo.”
Natural de São José dos Campos, Yuri chorou ao balançar as redes no mesmo jogo e admitiu o peso da sequência sem gols que vinha enfrentando.
O Corinthians saiu na frente com gol do próprio Yuri Alberto, mas acabou levando a virada em casa. O Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, resultado que aumentou a pressão sobre o Timão no Brasileirão.