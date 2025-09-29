29 de setembro de 2025
FURTO DE VEÍCULO

PRF recupera veículo furtado em ação de fiscalização na região

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
A PRF apreendeu um veículo furtado em Guaratinguetá durante ação de fiscalização
A PRF apreendeu um veículo furtado em Guaratinguetá durante ação de fiscalização

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo furtado durante uma ação de fiscalização no km 63 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guaratinguetá.

A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (27) durante patrulhamento na região. Um veículo VW/Polo foi abordado e o condutor informou que vinha do estado do Rio de Janeiro com destino a Curitiba, no Paraná. Ele também alegou que o carro era emprestado. Durante as verificações, os policiais constataram que o automóvel possuía registro de furto na cidade de Vitória, Espírito Santo, ocorrido em julho de 2025. O carro também apresentava sinais identificadores adulterados.

O veículo e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaratinguetá, onde foi registrado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do Código Penal).

O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

