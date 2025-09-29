PRF recupera veículo furtado em ação de fiscalização na região

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo furtado durante uma ação de fiscalização no km 63 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guaratinguetá.

A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (27) durante patrulhamento na região. Um veículo VW/Polo foi abordado e o condutor informou que vinha do estado do Rio de Janeiro com destino a Curitiba, no Paraná. Ele também alegou que o carro era emprestado. Durante as verificações, os policiais constataram que o automóvel possuía registro de furto na cidade de Vitória, Espírito Santo, ocorrido em julho de 2025. O carro também apresentava sinais identificadores adulterados.