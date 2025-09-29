Homem é levado à delegacia após arrastar cavalo exausto no Vale

Um homem de 33 anos foi conduzido à delegacia na noite deste domingo (28) após policiais militares presenciarem um cavalo em extrema debilidade sendo puxado por ele na rua Alexandre Fleming, no Jardim Rony, em Guaratinguetá. O animal caiu no chão por cansaço e exaustão, segundo o relato policial.
A ocorrência foi registrada como crime ambiental. O Setor de Zoonoses recolheu o equino para cuidados em uma fazenda da prefeitura e um laudo veterinário será emitido para constatar a situação.
Os policiais determinaram a cessação da conduta, conduziram o homem à Central de Polícia Judiciária e acionaram a Zoonoses. Um servidor municipal recolheu o animal para a fazenda pública do bairro Santa Edwirges, onde receberá atenção veterinária. O laudo será emitido posteriormente por profissional da prefeitura.
O homem disse que participara de uma cavalgada pela manhã no Parque Santa Clara e que uma conhecida teria pedido que ele levasse o cavalo, pois o animal estaria “cansado” e não aguentaria voltar. O outro cavalo, no qual ele estava montado, aparentava boas condições e foi entregue a uma conhecida que compareceu ao local.
A autoridade policial lavrou a ocorrência por maus-tratos e aguarda o laudo de constatação veterinária para o prosseguimento dos trabalhos de polícia judiciária. O boletim registra “remeter para outra unidade policial” para continuidade das apurações.