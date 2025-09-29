Homem é levado à delegacia após arrastar cavalo exausto no Vale

Um homem de 33 anos foi conduzido à delegacia na noite deste domingo (28) após policiais militares presenciarem um cavalo em extrema debilidade sendo puxado por ele na rua Alexandre Fleming, no Jardim Rony, em Guaratinguetá. O animal caiu no chão por cansaço e exaustão, segundo o relato policial.

A ocorrência foi registrada como crime ambiental. O Setor de Zoonoses recolheu o equino para cuidados em uma fazenda da prefeitura e um laudo veterinário será emitido para constatar a situação.