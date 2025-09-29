OVALE Cast: Construvale quer bater R$ 100 milhões em negócios

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Anote aí: São José dos Campos sedia de 9 a 12 de outubro a maior feira do mercado da construção civil do interior do país, a Construvale, com expectativa de movimentar mais de R$ 100 milhões em vendas e atrair, presencialmente, mais de 20 mil pessoas.

Esse é um dos temas do novo episódio de “Líderes”, o podcast de OVALE BrandStudio que traz quem é notícia nas áreas de economia, negócios, política e tendências na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Apresentado por Hélcio Costa, diretor de Relações Institucionais de OVALE, “Líderes” traz nesse episódio a engenheira Maria Rita Singulano, presidente da Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba), primeira mulher a comandar a entidade em mais de 40 anos de história.

“A Construvale é, atualmente, maior que feiras similares realizadas em diversas capitais do Brasil”, disse Maria Rita.

Os números mostram isso: serão 89 marcas e 150 estandes, montados no espaço de eventos do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos. Em sua 12a. edição, a feira vai funcionar das 12h às 21h nos dias 9, 10 e 11 de outubro e das 12h às 21h 20h no dia 12. A entrada é gratuita. No tarde do dia 9, a Construvale vai abrigar ainda um painel com prefeitos das principais cidades da região. “É uma oportunidade de todo mundo conhecer as ideias de muitos prefeitos novos, que assumiram as cidades da região este ano”, afirmou Maria Rita.