OVALE Cast: Construvale quer bater R$ 100 milhões em negócios

Está interessa em comprar um imóvel?
Anote aí: São José dos Campos sedia de 9 a 12 de outubro a maior feira do mercado da construção civil do interior do país, a Construvale, com expectativa de movimentar mais de R$ 100 milhões em vendas e atrair, presencialmente, mais de 20 mil pessoas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Esse é um dos temas do novo episódio de “Líderes”, o podcast de OVALE BrandStudio que traz quem é notícia nas áreas de economia, negócios, política e tendências na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Apresentado por Hélcio Costa, diretor de Relações Institucionais de OVALE, “Líderes” traz nesse episódio a engenheira Maria Rita Singulano, presidente da Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba), primeira mulher a comandar a entidade em mais de 40 anos de história.
“A Construvale é, atualmente, maior que feiras similares realizadas em diversas capitais do Brasil”, disse Maria Rita.
Os números mostram isso: serão 89 marcas e 150 estandes, montados no espaço de eventos do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos. Em sua 12a. edição, a feira vai funcionar das 12h às 21h nos dias 9, 10 e 11 de outubro e das 12h às 21h 20h no dia 12. A entrada é gratuita. No tarde do dia 9, a Construvale vai abrigar ainda um painel com prefeitos das principais cidades da região. “É uma oportunidade de todo mundo conhecer as ideias de muitos prefeitos novos, que assumiram as cidades da região este ano”, afirmou Maria Rita.
“Na Construvale, as pessoas poderão conhecer os lançamentos e as ofertas das principais construtoras da região, comparar preços e até simular financiamentos, no estande da Caixa Econômica Federal. É uma excelente oportunidade de negócios”, acrescentou.
Plano Diretor
A conversa com Maria Rita em “Líderes” foi além da Construvale. A presidente da Aconvap falou sobre a participação da mulher na área da construção civil; da falta de mão de obra, que aflige o mercado; sobre sua carreira, com mais de 35 anos de experiência; e sobre a revisão do Plano Diretor de São José dos Campos, um processo marcado para começar em 2026.
“É importante resgatar alguns bairros da cidade”, alertou Maria Rita.
“São José já tem um caminho hoje, que é verticalizar onde já tem infraestrutura. É importante não deixar a cidade espraiar”, disse ela. “Mas a gente precisa resgatar alguns bairro da cidade. Um exemplo é o Jardim Paulista, porque ele não é verticalizado? É um bairro excelente, ao lado do centro, tem shopping, mas não é verticalizado. (Porque) Demorou muito. Outro exemplo é a Vila Industrial, que tem pouca verticalização em relação à zona sul. Essa mudança depende de ações do poder público”, acrescentou.
Perfil
Natural de Ervália (MG), Maria Rita Singulano foi eleita presidente da Aconvap para o biênio 2023/2024 e reconduzida ao cargo para o biênio 2025/2026. Engenheira Civil, ela foi secretária de Obras e secretária de Habitação de São José dos Campos, além de diretora municipal de Obras e diretora de Transportes. Antes, foi presidente da Associação e Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos. Atualmente é diretora-proprietária da empresa Planejar Consultoria de Planejamento Urbano Limitada.
O podcast está disponível nos canais de OVALE no Youtube e Spotfy, além das redes sociais. “Líderes” tem apoio da Pós-graduação Unitau.