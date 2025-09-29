'É preciso fortalecer a indústria do Vale', diz Alckmin em SJC

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu em São José dos Campos que o Brasil precisa fortalecer a sua indústria, com destaque para o Vale do Paraíba, diante da forte concorrência asiática.

A declaração foi feita nesta segunda-feira (29), durante evento da ApexBrasil, realizado no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em São José. OVALE acompanha o evento. Alckmin afirmou que o Vale é a região brasileira mais industrializada e tem grande importância para o desenvolvimento do país.