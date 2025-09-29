29 de setembro de 2025
ECONOMIA

'É preciso fortalecer a indústria do Vale', diz Alckmin em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
Tempo de leitura: 2 min
Divulgação

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu em São José dos Campos que o Brasil precisa fortalecer a sua indústria, com destaque para o Vale do Paraíba, diante da forte concorrência asiática.

A declaração foi feita nesta segunda-feira (29), durante evento da ApexBrasil, realizado no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em São José. OVALE acompanha o evento. Alckmin afirmou que o Vale é a região brasileira mais industrializada e tem grande importância para o desenvolvimento do país.

“A Feira de Hannover é a maior do mundo e vocês estão no lugar correto. O Vale do Paraíba é a região mais industrializada do Brasil e uma das maiores do mundo, se compara ao Vale do Ruhr, na Alemanha. Você sai de São Paulo indo para o Rio de Janeiro e é uma fábrica do lado da outra: avião, automóvel, química, eletroeletrônica, alimentícia, metalurgia. É um corredor de indústrias na nossa região e precisamos fortalecê-la, porque a concorrência asiática é grande. Precisamos melhorar a competitividade, por isso lançamos a NIB (Nova Indústria Brasil)”, destacou o vice-presidente, referindo-se à política industrial lançada pelo governo federal em janeiro de 2024, com o objetivo de impulsionar a indústria nacional até 2033. 

Alckmin também ressaltou a importância da indústria aeronáutica, que nasceu em São José, e destacou a vocação do município.

“Hoje temos a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, que nasceu aqui em São José dos Campos, capital da tecnologia, da indústria, da inteligência, e que tem essa beleza de parque tecnológico”, disse o vice-presidente, que citou a Embraer como exemplo da importância das exportações. “A Embraer não existiria se não fosse a importação, se não voasse nos cinco continentes”.

Evento em São José

O encontro marcou o lançamento do núcleo do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação) no Vale do Paraíba e a apresentação do Pavilhão Brasil na Hannover Messe 2026, maior feira industrial do mundo, que será realizada na Alemanha.

Em São José, o núcleo do Peiex terá capacidade de atender 100 empresas da região, reforçando a vocação industrial e tecnológica do Vale.

Hannover Messe 2026

De 19 a 23 de abril de 2026, o Brasil será país-parceiro oficial da Hannover Messe. O Pavilhão Brasil, coordenado pela ApexBrasil, terá 2.000 m² e reunirá setores estratégicos como automação, indústria digital, robótica, energia e sustentabilidade.

Com a presença de 450 representantes brasileiros, a participação do país será uma vitrine da Nova Indústria Brasil, com destaque para inovação, tecnologia e sustentabilidade.

