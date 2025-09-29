Juan e João são enterrados após acidente com moto em SJC

Os corpos de Juan Pablo Rosa Miranda e João Victor Mendes Moreira, ambos de 15 anos, foram enterrados em São José dos Campos, um dia após a morte dos jovens em um acidente envolvendo uma moto furtada. João Victor foi sepultado às 15h30 no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona sul, enquanto Juan Pablo foi enterrado às 16h no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, na região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (26), na Avenida Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte, zona leste da cidade. A motocicleta, modelo Royal Enfield Himalayan, bateu violentamente contra um poste. Um dos adolescentes morreu no local, e o outro chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.