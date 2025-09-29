Motorista perde controle e colide contra árvore na região

Na madrugada de domingo (28), um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore no Centro de Ilhabela, nas proximidades do restaurante Moça Bonita.

Apesar da força do impacto, o condutor não sofreu ferimentos. O acidente resultou apenas em danos materiais ao carro.