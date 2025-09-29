29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Motorista perde controle e colide contra árvore na região

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Apesar da força do impacto, o condutor não sofreu ferimentos
Apesar da força do impacto, o condutor não sofreu ferimentos

Na madrugada de domingo (28), um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore no Centro de Ilhabela, nas proximidades do restaurante Moça Bonita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar da força do impacto, o condutor não sofreu ferimentos. O acidente resultou apenas em danos materiais ao carro.

As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários