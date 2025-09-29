Zona Azul é ampliada em São José; veja a lista dos novos locais

A Prefeitura de São José dos Campos ampliou, a partir dessa segunda-feira (29), a Zona Azul no município, com a expansão do sistema de estacionamento rotativo em 22 ruas, avenidas e praças.
"O objetivo é promover a rotatividade no uso das vagas, permitindo que as pessoas estacionem seus veículos próximos às principais áreas de comércios, serviços e regiões de elevada demanda por estacionamento", afirmou a Prefeitura.
A Zona Azul tinha 5.085 vagas nas regiões centro, sul e oeste. Com a ampliação, o número de vagas passará de 6 mil.
Ampliação
A ampliação abrange as seguintes vias: Avenida Nove de Julho (Jd. Apolo), Avenida São João (Jd. Esplanada), Avenida Eng. Francisco José Longo (VI. Betânia), Praça dos Servidores Públicos Municipais (VI. Betânia), Rua Pedro Ernesto (VI. Sanches), Avenida Comend. Vicente de Paula Penido (Jd. Aquarius), Avenida Salmão (Jd. Aquarius), Rua Jorge Coutinho de Oliveira (Jd. Aquarius), Rua João Teixeira Neto (Jd. Aquarius), Rua Jurema Vieira Medrado (Jd. Aquarius), Rua Orlando Feirabend Filho (Jd. Aquarius), Rua Tenente Aécio Lemes de Souza (Jd. Paulista), Rua Riachuelo (Jd. Paulista), Rua Castro Alves (Jd. Paulista), Avenida Heitor Villa Lobos (VI. Ema), Rua Santa Madalena (VI. Ema), Rua Santa Luzia (VI. Ema), Travessa Santa Inês (VI. Ema), Rua Santa Margarida (VI. Ema), Rua Serimbura (VI. Ema), Praça Bom Jesus do Serimbura e Avenida Adhemar de Barros.