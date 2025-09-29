Zona Azul é ampliada em São José; veja a lista dos novos locais

A Prefeitura de São José dos Campos ampliou, a partir dessa segunda-feira (29), a Zona Azul no município, com a expansão do sistema de estacionamento rotativo em 22 ruas, avenidas e praças.

"O objetivo é promover a rotatividade no uso das vagas, permitindo que as pessoas estacionem seus veículos próximos às principais áreas de comércios, serviços e regiões de elevada demanda por estacionamento", afirmou a Prefeitura.