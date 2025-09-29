Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (30)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá uma terça-feira (30) de sol e temperaturas elevadas, segundo os dados divulgados pelo Climatempo. Apesar do calor predominante em diversas cidades, a variação de nebulosidade será marcante ao longo do dia, principalmente no início da manhã e no período da noite.

Em São José dos Campos, a previsão é de sol com muitas nuvens, mínima de 15°C e máxima de 32°C. Durante a manhã, o céu terá grande quantidade de nuvens, mas ao longo do dia o sol predomina. À noite, há possibilidade de formação de nevoeiro. Já em Taubaté, os termômetros devem variar entre 16°C e 33°C, com dia ensolarado, presença de névoa no amanhecer e poucas nuvens no período noturno.