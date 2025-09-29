ATENÇÃO: Sequestradores ameaçam matar empresário e filho de SJC

Um empresário de 46 anos e seu filho viveram momentos de terror no Vale do Paraíba ao serem sequestrados e mantidos sob ameaça de morte por criminosos que exigiram até R$ 350 mil para libertá-los.

As vítimas, de São José dos Campos, foram abordadas na sexta-feira (27) em Jacareí e ficaram sob poder dos sequestradores por cerca de uma hora e meia, em um caso marcado por agressões, tortura psicológica e extorsão.

