ATENÇÃO: Sequestradores ameaçam matar empresário e filho de SJC

Um empresário de 46 anos e seu filho viveram momentos de terror no Vale do Paraíba ao serem sequestrados e mantidos sob ameaça de morte por criminosos que exigiram até R$ 350 mil para libertá-los.
As vítimas, de São José dos Campos, foram abordadas na sexta-feira (27) em Jacareí e ficaram sob poder dos sequestradores por cerca de uma hora e meia, em um caso marcado por agressões, tortura psicológica e extorsão.
De acordo com a investigação conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, pelo menos quatro homens participaram da ação criminosa. Os sequestradores exigiram dinheiro, imóveis e veículos, reforçando que, caso não recebessem os valores até a manhã desta segunda-feira (29), a família seria morta.
Como aconteceu o sequestro
O crime começou por volta das 13h de sexta-feira, quando o filho do empresário, que dirigia um Fiat Mobi, foi fechado por dois veículos – um Jeep Renegade e um Hyundai HB20, ambos de cor cinza – na Rotatória das Letras, em Jacareí. Após ter o pneu estourado, o jovem foi rendido e levado à força pelos criminosos.
Em seguida, os sequestradores obrigaram o rapaz a conduzi-los até o apartamento do pai, em São José dos Campos. Utilizando o sistema de reconhecimento facial do próprio refém, os criminosos conseguiram entrar no prédio e render também o empresário e outro filho, de 15 anos. O imóvel foi revirado em busca de armas, enquanto a família era ameaçada para entregar bens e dinheiro.
Pressão em Ubatuba
Parte do grupo levou o empresário e o filho para Ubatuba, no Litoral Norte, onde as vítimas permaneceram sob ameaça por cerca de 1h30. Durante o período, sofreram agressões físicas, como tapas no rosto, além de pressão para que transferissem um apartamento na praia, uma Land Rover e pagassem valores que variavam entre R$ 100 mil e R$ 350 mil.
Os criminosos alegaram ter informações sobre a rotina da família, incluindo a escola do filho adolescente, reforçando que estavam sendo monitorados e que, caso não cumprissem as exigências, todos seriam mortos.
No início da noite, os sequestradores retornaram com as vítimas ao Vale do Paraíba e as liberaram em Jacareí. O Fiat Mobi foi abandonado com pneu furado próximo a uma farmácia. Antes de fugir, os criminosos reiteraram que, se até as 6h30 desta segunda-feira (29) os bens e valores não fossem entregues, haveria retaliação contra a família.
O que dizem as vítimas
Segundo o empresário, a motivação do crime estaria relacionada a um negócio de madeira que não se concretizou. Ele afirmou ter sofrido prejuízos após cheques de um cliente não serem compensados, e apontou um homem de 42 anos como responsável pela cobrança violenta. Outro suspeito, não identificado, teria sido “contratado” para executar a extorsão, com o apoio de comparsas.
O filho confirmou ter sofrido agressões, apresentando marcas no pescoço, e reforçou que os sequestradores exigiram R$ 350 mil, além da transferência de bens.
Apesar das divergências nos valores mencionados entre pai e filho, ambos confirmaram a sequência de crimes envolvendo sequestro, cárcere privado, transporte forçado entre cidades, agressões, ameaças e tentativa de extorsão.
A Polícia Civil segue investigando o caso.