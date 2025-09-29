'Descanse em paz', diz mãe de Matheus no adeus ao filho em SJC

"Descanse em paz", diz mãe de Matheus no adeus ao filho em São José dos Campos. A despedida ao jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, morto em um trágico acidente na Via Dutra, comoveu familiares, amigos e toda a cidade neste domingo (28).

“Dói muito saber que você não estará mais aqui conosco. Que meu Pai segure você no colo e te receba com braços abertos, porque o propósito é Dele e Ele sabe de todas as coisas... você, meu filho, cumpriu o seu propósito aqui nesta terra, e eu sou muito orgulhosa por isso! Descansa em paz. Te amo”, escreveu a mãe em mensagem de despedida.

