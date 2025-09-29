'Descanse em paz', diz mãe de Matheus no adeus ao filho em SJC

"Descanse em paz", diz mãe de Matheus no adeus ao filho em São José dos Campos. A despedida ao jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, morto em um trágico acidente na Via Dutra, comoveu familiares, amigos e toda a cidade neste domingo (28).
“Dói muito saber que você não estará mais aqui conosco. Que meu Pai segure você no colo e te receba com braços abertos, porque o propósito é Dele e Ele sabe de todas as coisas... você, meu filho, cumpriu o seu propósito aqui nesta terra, e eu sou muito orgulhosa por isso! Descansa em paz. Te amo”, escreveu a mãe em mensagem de despedida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Matheus tinha apenas 20 anos e era filho do empresário Ronnie Helfstein, CEO e cofundador da Helfstein Gestão Estratégica. Descrito como um jovem querido, generoso e cheio de sonhos, sua morte precoce gerou forte comoção em São José e mobilizou centenas de mensagens de apoio na internet.
Como foi o acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, Matheus estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma colisão traseira com uma BMW, por volta das 5h20, no km 148,5 da Dutra, sentido São Paulo.
Imagens da concessionária CCR mostram que, após a batida, ele foi arremessado para fora do veículo e, em seguida, atropelado por dois carros que trafegavam pela rodovia. Os motoristas desses veículos ainda não foram identificados.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Matheus estava no banco traseiro e não usava cinto de segurança. Uma segunda vítima foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial.
O último adeus
Com “profunda dor no coração”, a família se despediu de Matheus em cerimônia realizada no Crematório Parque das Flores, em São José, na noite deste domingo (28), às 20h. O velório aconteceu no mesmo local e reuniu amigos e parentes do jovem.
“Com profunda dor no coração comunicamos o falecimento do nosso amado filho. Adeus, Matheus”, publicou o pai nas redes sociais.