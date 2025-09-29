Polícia prende homem por estupro de criança na região

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem acusado de estupro de vulnerável em Campos do Jordão. O caso foi registrado no domingo (28) e segue em investigação pela delegacia da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi detido após denúncia que apontava abuso sexual contra uma criança de 10 anos. O flagrante ocorreu em uma residência, e o autor foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.