CRIME

Polícia prende homem por estupro de criança na região

Por Leandro Vaz | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Caso foi conduzido pela Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem acusado de estupro de vulnerável em Campos do Jordão. O caso foi registrado no domingo (28) e segue em investigação pela delegacia da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi detido após denúncia que apontava abuso sexual contra uma criança de 10 anos. O flagrante ocorreu em uma residência, e o autor foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e psicológico, além de ter sido requisitado exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

A Polícia Civil informou que o inquérito foi instaurado e diligências estão em andamento para coleta de provas complementares. O nome do suspeito não foi divulgado a fim de preservar a vítima.

