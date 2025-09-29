Rian morre após bater violentamente em poste na região

Um jovem de 23 anos, identificado como Rian Douglas de Oliveira, morreu na madrugada de domingo (28) após um grave acidente de moto na Avenida Brasil, no bairro Ilhote, em Ilhabela. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4h18, policiais militares foram acionados por um transeunte que presenciou a colisão. No local, encontraram a motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor vermelha, destruída após bater contra um poste de energia elétrica.
Equipes médicas prestaram atendimento à vítima, realizando manobras de reanimação antes de levá-la ao Pronto-Socorro Municipal. No entanto, Rian não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência das lesões.
A perícia técnica esteve no local para os procedimentos de praxe. O veículo foi entregue ao cunhado da vítima. Ainda conforme o registro policial, Rian não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir motocicleta.
O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia de Ilhabela.