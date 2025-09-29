Pai e filho de SJC sofrem sequestro; quadrilha exige R$ 350 mil

Um pesadelo.

Pai e filho de São José dos Campos ficaram sob poder de sequestradores por uma hora e meia no Vale do Paraíba, que exigiram o pagamento de até R$ 350 mil até esta segunda-feira (29).

O caso de extorsão mediante sequestro e cárcere privado teve início na última sexta-feira, em Jacareí, e foi marcado por agressões, ameaça de morte e tortura psicológica, com os criminosos exigindo que as vítimas transferissem imóveis e entregassem veículo e quantias em dinheiro (entre R$ 100 mil e R$ 350 mil). Foram pelo menos quatro sequestradores envolvidos. O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí.