Pai e filho de SJC sofrem sequestro; quadrilha exige R$ 350 mil

Um pesadelo.
Pai e filho de São José dos Campos ficaram sob poder de sequestradores por uma hora e meia no Vale do Paraíba, que exigiram o pagamento de até R$ 350 mil até esta segunda-feira (29).
O caso de extorsão mediante sequestro e cárcere privado teve início na última sexta-feira, em Jacareí, e foi marcado por agressões, ameaça de morte e tortura psicológica, com os criminosos exigindo que as vítimas transferissem imóveis e entregassem veículo e quantias em dinheiro (entre R$ 100 mil e R$ 350 mil). Foram pelo menos quatro sequestradores envolvidos. O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí.
Na sexta-feira, às 13h, o filho foi abordado na Rotatória das Letras, em Jacareí. Ele dirigia um Fiat Mobi quando foi fechado por dois carros (Jeep Renegade e Hyundai HB20 cinzas), próximo à rodoviária do Villa Branca. Ao tentar escapar, teve o pneu estourado e foi capturado por pelo menos três homens.
Os criminosos levaram o jovem à força até o apartamento do pai, em São José. Eles entraram no prédio utilizando o reconhecimento facial do próprio refém. No local, reviraram o imóvel em busca de armas, ameaçaram o empresário, o filho e o outro filho, de 15 anos, exigindo o pagamento de uma dívida.
Ameaça.
Em seguida, pai e filho foram coagidos a seguir para Ubatuba. Parte do grupo foi no Jeep Renegade com as vítimas. Os demais, no HB20, ficaram do lado de fora do prédio.
Em Ubatuba, as ameaças continuaram por cerca de 1h30, com tapas no rosto e pressão para que as vítimas transferissem o apartamento de praia, uma Land Rover e pagassem entre R$ 100 mil e R$ 350 mil até esta segunda-feira (29), sob pena de matar o empresário e seus familiares. O grupo dizia ter fotos da família, informações sobre a escola do adolescente (15) e monitoramento prévio dos deslocamentos.
No início da noite, os suspeitos levaram as vítimas de volta ao Vale e abandonaram o Fiat Mobi com pneu furado nas imediações de uma farmácia em Jacareí. As ameaças foram reiteradas: se o dinheiro e os bens não fossem entregues até 6h30 de segunda-feira, haveria retaliação contra toda a família.
O que dizem as vítimas
O empresário, de 46 anos, declarou que a origem do conflito seria um negócio de madeira que não se concretizou. Cheques de um cliente não compensaram e isso teria gerado prejuízos ao suposto credor que passou a cobrar a dívida por meio de violência. Ele apontou um homem de 42 anos como principal cobrador e outro homem, cuja idade não foi informada, como quem teria sido “contratado” para a extorsão, além de dois comparsas não identificados.
O filho descreveu agressões (marcas no pescoço) e ameaças constantes à família, inclusive ao irmão adolescente (15), com exigência de R$ 350 mil e bens para “quitar a dívida”.
As duas versões convergem quanto a sequestro, transporte forçado entre cidades, cárcere, ameaças e exigência de valores e bens; divergem no montante cobrado (o pai menciona R$ 100 mil; o filho, R$ 350 mil). O caso é investigado pela polícia.