URGENTE: Homem é preso após esfaquear a esposa em São José

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio na zona sul de São José dos Campos. A prisão aconteceu no domingo (28), por volta das 19h15, após uma solicitação via 190 sobre um caso de violência doméstica no bairro Campos dos Alemães.
Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se deslocaram até o local, onde encontraram o homem que havia esfaqueado sua esposa. O autor confessou o crime, e foi dada voz de prisão em flagrante.
A vítima foi socorrida por vizinhos e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local. Ela sofreu ferimentos no pescoço e no abdômen, recebeu os primeiros atendimentos e foi transferida para o Hospital Municipal da Vila Industrial.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Mulher, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de tentativa de feminicídio. O suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça, enquanto a vítima segue hospitalizada e fora de risco de morte.