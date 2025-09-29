URGENTE: Homem é preso após esfaquear a esposa em São José

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio na zona sul de São José dos Campos. A prisão aconteceu no domingo (28), por volta das 19h15, após uma solicitação via 190 sobre um caso de violência doméstica no bairro Campos dos Alemães.

Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se deslocaram até o local, onde encontraram o homem que havia esfaqueado sua esposa. O autor confessou o crime, e foi dada voz de prisão em flagrante.

