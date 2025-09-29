Polícia prende dois e recupera carro furtado em São José

Dois homens foram presos no bairro Campos dos Alemães, em São José dos Campos, durante patrulhamento de rotina da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na sexta-feira (26).

A equipe abordou a dupla próximo a um veículo e, durante a busca pessoal, encontrou a chave do carro com um deles. Os suspeitos também tentaram descartar uma carteira com os documentos da proprietária do veículo no interior do carro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp