29 de setembro de 2025
FURTO DE VEÍCULOS

Polícia prende dois e recupera carro furtado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Veículo furtado foi localizado no bairro Campo dos Alemães e devolvido à proprietária
Veículo furtado foi localizado no bairro Campo dos Alemães e devolvido à proprietária

Dois homens foram presos no bairro Campos dos Alemães, em São José dos Campos, durante patrulhamento de rotina da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na sexta-feira (26).

A equipe abordou a dupla próximo a um veículo e, durante a busca pessoal, encontrou a chave do carro com um deles. Os suspeitos também tentaram descartar uma carteira com os documentos da proprietária do veículo no interior do carro.

Uma verificação via 190 confirmou que o veículo havia sido furtado na mesma data. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram levados para a Central de Flagrantes. O carro foi recuperado e devolvido à proprietária.

