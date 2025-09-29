29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso portando arma na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão de revólver calibre .32 em Lorena
Apreensão de revólver calibre .32 em Lorena

Policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Lorena. A ação ocorreu no domingo (28), enquanto a equipe fazia patrulhamento no bairro Vila Geny.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com o suspeito, que foi levado para a Delegacia de Polícia e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários