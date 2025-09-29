Homem é preso portando arma na região

Policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Lorena. A ação ocorreu no domingo (28), enquanto a equipe fazia patrulhamento no bairro Vila Geny.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com o suspeito, que foi levado para a Delegacia de Polícia e permaneceu à disposição da Justiça.