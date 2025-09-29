Vídeo revela: Matheus foi atingido por 2 carros na Dutra, em SJC

Imagens de câmera da rodovia revelam que o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, vítima de um acidente em São José dos Campos, foi atropelado por dois veículos. Polícia investiga as circunstâncias da tragédia.
A tragédia que tirou a vida de Matheus, em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, ganhou novos desdobramentos neste domingo (28).
Um vídeo da concessionária CCR mostra que, após uma BMW bater na traseira do carro de aplicativo em que ele estava, o jovem foi ejetado e acabou indo para na pista, onde foi atingido por dois veículos: um automóvel e uma caminhonete.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 5h20 de sábado (27), no km 148,5 da Dutra, sentido São Paulo. Matheus estava em um carro de aplicativo que colidiu na traseira de uma BMW.
Após a batida, ele foi arremessado para fora do veículo e, na sequência, atropelado por dois carros que passavam pela rodovia. Uma segunda vítima foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial.
Segundo fontes ouvidas por OVALE, as imagens indicam que Matheus chegou a caminhar atordoado pela rodovia antes de ser atropelado.
Os motoristas dos veículos ainda não foram identificados e a Polícia Rodoviária Federal investiga o caso. A apuração também vai esclarecer se o jovem usava cinto de segurança no momento do acidente.
Família em luto
O pai de Matheus, Ronnie Helfstein, empresário e CEO da Helfstein Gestão Estratégica, fez um comunicado emocionante nas redes sociais: “Com profunda dor no coração comunicamos o falecimento do nosso amado filho.”
A mãe também prestou uma homenagem: “Dói muito saber que você não estará mais aqui conosco. Que meu Pai segure você no colo e te receba com braços abertos, porque o propósito é Dele e Ele sabe de todas as coisas... você, meu filho, cumpriu o seu propósito aqui nesta terra, e eu sou muito orgulhosa por isso! Descansa em paz. Te amo.”
Despedida
A cremação de Matheus ocorreu na noite deste domingo (28), no Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos.
Descrito como um jovem de coração bondoso, generoso e querido por amigos e familiares, Matheus tinha muitos sonhos e um futuro promissor. Sua morte precoce gerou grande comoção em São José e mobilizou centenas de mensagens de apoio nas redes sociais.