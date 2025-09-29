Vídeo revela: Matheus foi atingido por 2 carros na Dutra, em SJC

Imagens de câmera da rodovia revelam que o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, vítima de um acidente em São José dos Campos, foi atropelado por dois veículos. Polícia investiga as circunstâncias da tragédia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A tragédia que tirou a vida de Matheus, em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, ganhou novos desdobramentos neste domingo (28).