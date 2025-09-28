28 de setembro de 2025
FAMÍLIA REVOLTADA

Julia é morta em motel; fotos do corpo vazam na internet

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Julia Ramilly, de 20 anos, foi assassinada em um motel na cidade de Paulista, no Grande Recife, e fotos do corpo da jovem vazaram na internet, causando revolta e dor na família. O crime ocorreu na última terça-feira (23), e, dois dias depois, os familiares registraram nova queixa na Polícia Civil de Pernambuco para denunciar a exposição das imagens.

O advogado da família, Sérgio Gonçalves, confirmou que as imagens circularam em aplicativos de mensagens e redes sociais, mostrando o corpo de Julia no quarto onde ocorreu o assassinato. Em nota oficial, ele afirmou que medidas legais já estão sendo tomadas para identificar os responsáveis pelo vazamento.

“Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas, dentre elas o pedido de providências junto à autoridade policial, sendo prestado competente boletim de ocorrência”, declarou o advogado.

Segundo Gonçalves, a mãe da jovem entrou em choque ao receber mensagens com as imagens. “Ela quase desmaiou. O delegado ficou assustado, porque, em menos de 24 horas de luto, a mãe já recebia mensagens de amigos e familiares mostrando que as fotos estavam sendo compartilhadas”, relatou.

Crime e investigação

Julia foi morta na terça-feira (23) dentro de um quarto de motel em Paulista. A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias do crime e trabalha para identificar o autor do homicídio.

Além do assassinato, agora a investigação também inclui a apuração do vazamento das imagens, já que a divulgação de cena de sexo, pornografia ou estupro — inclusive em caso de óbito — é crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, com pena de um a cinco anos de prisão.

