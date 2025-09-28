Julia é morta em motel; fotos do corpo vazam na internet

Julia Ramilly, de 20 anos, foi assassinada em um motel na cidade de Paulista, no Grande Recife, e fotos do corpo da jovem vazaram na internet, causando revolta e dor na família. O crime ocorreu na última terça-feira (23), e, dois dias depois, os familiares registraram nova queixa na Polícia Civil de Pernambuco para denunciar a exposição das imagens.

O advogado da família, Sérgio Gonçalves, confirmou que as imagens circularam em aplicativos de mensagens e redes sociais, mostrando o corpo de Julia no quarto onde ocorreu o assassinato. Em nota oficial, ele afirmou que medidas legais já estão sendo tomadas para identificar os responsáveis pelo vazamento.