São José Basket perde para Franca em casa e se complica na semi

O São José Basket perdeu por 84 a 76 para o Franca na tarde deste domingo (28), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo jogo 1 na série melhor de três do Campeonato Paulista de Basquete de 2025. E fica em situação complicada na briga pela vaga às finais.

Agora, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, volta a jogar na quarta-feira (1), a partir das 19h30, quando faz o segundo jogo, desta vez no ginásio Pedrocão, em Franca. Se houve necessidade de um terceiro confronto, será no dia seguinte, no mesmo local e horário. Na prática, o São José precisa vencer os dois jogos fora de casa.

O jogo