São José Basket perde para Franca em casa e se complica na semi

O São José Basket perdeu por 84 a 76 para o Franca na tarde deste domingo (28), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo jogo 1 na série melhor de três do Campeonato Paulista de Basquete de 2025. E fica em situação complicada na briga pela vaga às finais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agora, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, volta a jogar na quarta-feira (1), a partir das 19h30, quando faz o segundo jogo, desta vez no ginásio Pedrocão, em Franca. Se houve necessidade de um terceiro confronto, será no dia seguinte, no mesmo local e horário. Na prática, o São José precisa vencer os dois jogos fora de casa.
O jogo
No primeiro quarto, o São José viu Franca iniciar melhor e abrir 5 a 0 nos minutos iniciais. Mas, o time da região virou com duas cestas de três, uma delas espetacular, de longe, por Lessa.
Depois, o time da região teve uma incrível sequência de bolas de três pontos e chegou a abrir oito pontos de frente em determinado momento. No fim do período, os joseenses ficaram com cinco pontos de frente: 23 a 18.
No segundo quarto, os francanos voltaram melhor e diminuíram para três pontos. Contudo, o São José melhorou, abriu oito e o técnico Helinho, dos visitantes, pediu tempo pela primeira vez.
Essa parada deu resultado e Franca descontou para um ponto, novamente equilibrando a partida na Farma Conde Arena. Mas, a poucos segundos do final do período, o São José marcou uma cesta de três. E foi para o intervalo vencendo por cinco pontos: 41 a 36.
Na volta do intervalo, o jogo continuou pegado, com o São José se mantendo com vantagem sobre os francanos. Apenas após os 5min de jogo o time visitante conseguiu passar à frente e abriu quatro pontos.
Porém, o São José de novo passou à frente com uma cesta de três espetacular de Adyel, a um minuto do final. E fechou o período com quatro pontos de frente: 65 a 61.
No último quarto, Franca teve que ir para cima, mas viu o São José, ao menos nos primeiros minutos, manter e até aumentar a vantagem. Contudo, com duas cestas seguidas de três pontos, os visitantes empataram.
Isso fez com que o São José ficasse mais nervoso em quadra e errando. E, a quatro minutos do fim, Franca abriu sete pontos de frente, obrigando Marrelli a parar o jogo. Mas, Franca manteve a vantagem e os joseenses não conseguiram reagir.
Jogos das semifinais
28/9 – São José 76 x 84 Franca
1/10 – Franca x São José (19h)
2/10 – Franca x São José (19h)