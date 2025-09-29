Por ciúmes, mulher mata marido queimado na frente da filhinha

Por ciúmes, uma mulher matou o marido queimado na frente da filha de apenas 2 anos em Caieiras, na Grande São Paulo. A vítima, Eliseu, empresário do ramo da construção civil e assessor parlamentar, sofreu queimaduras em mais de 80% do corpo e morreu dias depois em um hospital da capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque ocorreu no dia 10 de agosto, dentro da casa da família. Eliseu assistia televisão ao lado da filha pequena quando Jaqueline, sua esposa, ateou fogo nele após uma discussão. A criança não foi atingida, mas presenciou o crime e o desespero do pai em chamas.