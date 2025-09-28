Após matar esposa, marido posta no grupo da família: 'bom dia'

Jaqueline Rodrigues Pereira, de 37 anos, que havia superado um câncer de mama em março deste ano, foi morta pelo próprio marido.

O crime foi praticado por Adriano Forgiarini, também de 37 anos, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Minutos após o crime, Adriano usou o celular da esposa para enviar mensagens ao grupo da família, tentando simular normalidade. Ele foi preso na última sexta-feira (26).

