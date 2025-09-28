Após matar esposa, marido posta no grupo da família: 'bom dia'

Jaqueline Rodrigues Pereira, de 37 anos, que havia superado um câncer de mama em março deste ano, foi morta pelo próprio marido.
O crime foi praticado por Adriano Forgiarini, também de 37 anos, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Minutos após o crime, Adriano usou o celular da esposa para enviar mensagens ao grupo da família, tentando simular normalidade. Ele foi preso na última sexta-feira (26).
O feminicídio ocorreu no dia 13 de setembro. Jaqueline foi encontrada sem vida na área externa da residência do casal, vítima de um disparo na cabeça. Inicialmente, o caso foi registrado como um possível assalto, já que Adriano apresentava ferimentos de arma de fogo e havia sido hospitalizado em estado grave.
Investigações da Polícia Civil do Paraná revelaram que os ferimentos do marido foram autoinfligidos, numa tentativa de encobrir o crime. Por volta das 5h20, Jaqueline já havia sido morta, mas Adriano enviou, às 5h31, a mensagem “bom dia povo” para o grupo de WhatsApp da família.
Prisão e desdobramentos
Após 13 dias foragido, Adriano foi localizado em um hotel da cidade e preso preventivamente nesta sexta-feira (26). Ele responderá por feminicídio. A Justiça decretou a prisão com base em provas colhidas pela polícia, que apontam claramente para a motivação do crime.