Mulher é morta pelo marido ao dizer que estava grávida de gêmeos

Érika Vidal da Silva Torres Cardoso, de 32 anos, foi espancada até a morte pelo próprio marido em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na madrugada deste sábado (27), após revelar que estava grávida de gêmeos.
Segundo a perícia, Érika apresentava graves ferimentos na cabeça e no rosto e foi encontrada em uma área de mata próxima à BR-116. O crime chocou a cidade e mobilizou autoridades locais.
O autor do crime, Bruno Araújo da Conceição Pinheiro da Silva, de 30 anos, confessou a agressão e foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Segundo relatos, ele suspeitava de uma suposta traição após a vítima informar sobre a gravidez.
O corpo de Érika foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames complementares, enquanto o suspeito permanece detido à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso para apurar todos os detalhes da tragédia.