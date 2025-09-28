Mulher é morta pelo marido ao dizer que estava grávida de gêmeos

Érika Vidal da Silva Torres Cardoso, de 32 anos, foi espancada até a morte pelo próprio marido em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na madrugada deste sábado (27), após revelar que estava grávida de gêmeos.

Segundo a perícia, Érika apresentava graves ferimentos na cabeça e no rosto e foi encontrada em uma área de mata próxima à BR-116. O crime chocou a cidade e mobilizou autoridades locais.