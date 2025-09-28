28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE FATAL

Jovem morre em acidente após batida de moto contra poste no Vale

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um motociclista de 23 anos morreu na madrugada deste domingo (28) após perder o controle da moto e colidir contra um poste na Avenida Brasil, em Ilhabela, nas proximidades da Ilha das Cabras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações, o jovem conduzia uma Honda Bros, com placa do município, quando sofreu o acidente. Ele foi encontrado inconsciente e em estado grave. O Samu foi acionado e realizou o socorro, levando a vítima ao Hospital Mário Covas.

Apesar dos esforços da equipe médica, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por volta das 5h20.

O caso gerou comoção na cidade e será investigado pelas autoridades locais para apurar as circunstâncias do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários