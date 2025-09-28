Jovem morre em acidente após batida de moto contra poste no Vale

Um motociclista de 23 anos morreu na madrugada deste domingo (28) após perder o controle da moto e colidir contra um poste na Avenida Brasil, em Ilhabela, nas proximidades da Ilha das Cabras.

Segundo informações, o jovem conduzia uma Honda Bros, com placa do município, quando sofreu o acidente. Ele foi encontrado inconsciente e em estado grave. O Samu foi acionado e realizou o socorro, levando a vítima ao Hospital Mário Covas.