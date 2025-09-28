28 de setembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Após ameaça, homem é achado morto dentro de casa no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem de 38 anos foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, na manhã de sábado (27), horas depois de ter ameaçado a dona do imóvel com uma faca.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a mulher contou que o homem costumava pernoitar em sua casa, localizada na rua Bernardino de Campos. Na noite anterior, após a ameaça, ela deixou o local por segurança. Quando retornou no dia seguinte, encontrou o portão violado e o corpo da vítima caído no interior do imóvel.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e dois celulares foram apreendidos durante a ocorrência. O IML (Instituto Médico Legal) deve esclarecer a causa da morte após a conclusão dos exames periciais.

O caso foi registrado como homicídio pela Delegacia Seccional de Cruzeiro, que segue investigando as circunstâncias do crime e busca identificar possíveis envolvidos.

