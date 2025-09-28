Após ameaça, homem é achado morto dentro de casa no Vale

Um homem de 38 anos foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, na manhã de sábado (27), horas depois de ter ameaçado a dona do imóvel com uma faca.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a mulher contou que o homem costumava pernoitar em sua casa, localizada na rua Bernardino de Campos. Na noite anterior, após a ameaça, ela deixou o local por segurança. Quando retornou no dia seguinte, encontrou o portão violado e o corpo da vítima caído no interior do imóvel.