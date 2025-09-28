URGENTE: Ex-vereador é achado morto dentro de açougue no Vale

Ex-vereador de São Bento do Sapucaí, Beto Mendes, de 46 anos, foi encontrado morto dentro do açougue em que era proprietário, na manhã deste domingo (28/09). Ele era filho de Ildefonso Mendes, ex-prefeito de São Bento do Sapucaí pelo PSDB entre 2009 e 2016.
De acordo com informações da Polícia Militar, Beto foi achado sem vida no estabelecimento, localizado à rua Coronel Ferreira Júnior, na região central, após os policiais terem sido acionados por um funcionário do estabelecimento, que chegou ao local para trabalhar e encontrou o ex-vereador já morto.
As causas da morte serão investigadas pela polícia. O corpo de Beto será trasladado para o IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté, onde vai passar por exames necroscópicos.
O velório do ex-vereador, que não foi reeleito no ano passado, será na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em São Bento do Sapucaí, e não há horário definido.
No ano passado, Beto se envolveu em um confusão com outro homem.