28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

URGENTE: Ex-vereador é achado morto dentro de açougue no Vale

Por Jesse Nascimento | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Ex-vereador de São Bento do Sapucaí, Beto Mendes, de 46 anos, foi encontrado morto dentro do açougue em que era proprietário, na manhã deste domingo (28/09).  Ele era filho de Ildefonso Mendes, ex-prefeito de São Bento do Sapucaí pelo PSDB entre 2009 e 2016.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Polícia Militar, Beto foi achado sem vida no estabelecimento, localizado à rua Coronel Ferreira Júnior, na região central, após os policiais terem sido acionados por um funcionário do estabelecimento, que chegou ao local para trabalhar e encontrou o ex-vereador já morto.

As causas da morte serão investigadas pela polícia. O corpo de Beto será trasladado para o IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté, onde vai passar por exames necroscópicos.

O velório do ex-vereador, que não foi reeleito no ano passado, será na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em São Bento do Sapucaí, e não há horário definido.

No ano passado, Beto se envolveu em um confusão com outro homem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários