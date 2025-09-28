28 de setembro de 2025
MOBILIDADE

SJC: Obras em passarelas da Via Dutra causam bloqueios em pista

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A CCR RioSP irá realizar obras de infraestrutura nas passarelas da Via Dutra em São José dos Campos a partir de quarta-feira (1º).

As intervenções acontecerão no km 149,3, no sentido Rio de Janeiro, com o bloqueio do acostamento da pista local, e no sentido São Paulo, com interdição da faixa zebrada da pista local. A finalização das obras está prevista para  29 de dezembro.

Na passarela do km 150,4, no sentido Rio de Janeiro, a faixa da esquerda da pista local será interditada de 6 de outubro a 21 de novembro. 
No sentido São Paulo, a faixa zebrada da pista local será bloqueada de 1º de outubro a 21 de dezembro.

Durante os trabalhos, as áreas estarão devidamente sinalizadas. Em caso de chuva, os serviços poderão ser adiados ou interrompidos.

