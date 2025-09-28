SJC: Obras em passarelas da Via Dutra causam bloqueios em pista

A CCR RioSP irá realizar obras de infraestrutura nas passarelas da Via Dutra em São José dos Campos a partir de quarta-feira (1º).

As intervenções acontecerão no km 149,3, no sentido Rio de Janeiro, com o bloqueio do acostamento da pista local, e no sentido São Paulo, com interdição da faixa zebrada da pista local. A finalização das obras está prevista para 29 de dezembro.

