Santuário Frei Galvão comemora 25 anos de dedicação

O Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, celebra nesta terça-feira (30), seu Jubileu de Prata. Para marcar os 25 anos de dedicação, haverá uma missa solene às 19h30, seguida da inauguração da primeira etapa de reforma e ampliação.

O templo, que é o primeiro do mundo dedicado ao primeiro santo brasileiro, se tornou um ponto de encontro para milhares de fiéis que buscam renovar sua fé. O espaço conta com uma igreja que comporta mais de 500 pessoas, onde os devotos podem ter contato com uma relíquia de Frei Galvão e receber as tradicionais Pílulas da Fé. Muito próximo ao Santuário, é possível visitar o Monumento a Frei Galvão, uma imagem branca de 8 metros de altura abençoada pelo Papa Francisco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp