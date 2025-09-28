Santuário Frei Galvão comemora 25 anos de dedicação

O Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, celebra nesta terça-feira (30), seu Jubileu de Prata. Para marcar os 25 anos de dedicação, haverá uma missa solene às 19h30, seguida da inauguração da primeira etapa de reforma e ampliação.
O templo, que é o primeiro do mundo dedicado ao primeiro santo brasileiro, se tornou um ponto de encontro para milhares de fiéis que buscam renovar sua fé. O espaço conta com uma igreja que comporta mais de 500 pessoas, onde os devotos podem ter contato com uma relíquia de Frei Galvão e receber as tradicionais Pílulas da Fé. Muito próximo ao Santuário, é possível visitar o Monumento a Frei Galvão, uma imagem branca de 8 metros de altura abençoada pelo Papa Francisco.
A cidade também se prepara para a Festa de Frei Galvão 2025, que acontecerá de 16 a 26 de outubro com o tema “Com Frei Galvão, cultivemos a paz com toda a criação”. O público esperado é de cerca de 100 mil visitantes.
A programação da festa inclui missas e novenas diárias, procissão solene no dia 25 de outubro, shows de artistas brasileiros e regionais, além da distribuição das pílulas de Frei Galvão. O evento será transmitido ao vivo por emissoras católicas, como a TV Aparecida e a Rede Vida.
Visitas ao templo são gratuitas de segunda a sexta, das 7h às 18h; aos sábados, das 7h às 19h; e aos domingos, das 6h às 20h30. O endereço é avenida José Pereira da Cruz, nº 53, Jardim do Vale I, em Guaratinguetá.