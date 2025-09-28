VÍDEO: Veja cena de tragédia na Dutra em SJC; jovem foi ejetado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A filmagem amadora mostra o local em que um jovem de 20 anos morreu atropelado, após ter sido ejetado de um carro de aplicativo, depois de uma colisão com outro veículo. O caso aconteceu em São José dos Campos.

A colisão traseira entre uma BMW e uma carro de aplicativo aconteceu por volta de 05h20, deste domingo (28), pelo km 148,5 da Dutra, sentido São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal informou que na colisão, a vítima fatal, um jovem, de 20 anos, foi lançado do carro e, posteriormente, atropelado por um terceiro veículo que passava pelo local.

A vítima fatal estaria, passageira do carro de aplicativo, estaria sem o cinto de segurança atrás e, por isso, teria sido ejetada do carro.

Uma segunda vítima foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial. As equipes de operações e resgate da concessionária foram acionadas para prestar atendimento e orientar o tráfego.