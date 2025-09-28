Adolescente é apreendido com drogas na região

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar em Ubatuba. O flagrante ocorreu no sábado (27), no bairro Estufa II.

Durante patrulhamento, a equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) notou o suspeito em uma bicicleta. Ele tentou fugir para o lado oposto quando viu a viatura. Ao ser abordado, os policiais localizaram uma sacola preta contendo 49 porções de crack, 47 de maconha e 129 de cocaína na cestinha da bicicleta.