28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido com drogas na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas na cestinha da bicicleta de um adolescente em Ubatuba
Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar em Ubatuba. O flagrante ocorreu no sábado (27), no bairro Estufa II.

Durante patrulhamento, a equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) notou o suspeito em uma bicicleta. Ele tentou fugir para o lado oposto quando viu a viatura.  Ao ser abordado, os policiais localizaram uma sacola preta contendo 49 porções de crack, 47 de maconha e 129 de cocaína na cestinha da bicicleta.

Na busca pessoal, também foi apreendido um celular, uma outra porção de maconha e R$ 468 em dinheiro.

O adolescente confessou o crime e foi levado à delegacia, acompanhado de sua genitora, onde permaneceu à disposição da Justiça.

