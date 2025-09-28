28 de setembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Dupla é presa portando drogas e celulares na região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Dois homens, um de 22 e um de 27 anos, foram presos por tráfico de drogas em Ilhabela. A prisão foi realizada por policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de sábado (27), durante patrulhamento pelo bairro Itaquanduba.

Na ação foram apreendidas 7 porções de  cocaína embaladas a vácuo, R$ 483 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Os jovens confessaram a prática ilegal e foram conduzidos à Delegacia de Ilhabela, onde o elaborado boletim de ocorrência de averiguação de tráfico de drogas.

