Polícia localiza drogas em mata com ajuda de cão de detecção

Policiais do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) Canil de São José dos Campos, com o auxílio do cão de detecção Volt, apreenderam mais de 1,5 kg de drogas durante uma operação no bairro Santa Inês II. A ação foi realizada no sábado (20), durante varredura pela avenida Dr. Domingos de Macedo Custódio.
No local, foi encontrada uma mochila contendo:
- 307 porções de maconha (0,470kg)
- 933 porções de cocaina (1,035kg)
- 88 porções de haxixe (0,045kg)
- 202 porções de crack (0,105kg)
- 8 porções de lança perfume
- 2 rádios comunicadores
Todo o material foi levado para a Central de Flagrantes.