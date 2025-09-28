Polícia localiza drogas em mata com ajuda de cão de detecção

Policiais do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) Canil de São José dos Campos, com o auxílio do cão de detecção Volt, apreenderam mais de 1,5 kg de drogas durante uma operação no bairro Santa Inês II. A ação foi realizada no sábado (20), durante varredura pela avenida Dr. Domingos de Macedo Custódio.

No local, foi encontrada uma mochila contendo: