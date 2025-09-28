28 de setembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia localiza drogas em mata com ajuda de cão de detecção

Por Da redação | São José dos Campos
Apreensão de drogas no bairro Santa Inês II
Policiais do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) Canil de São José dos Campos, com o auxílio do cão de detecção Volt, apreenderam mais de 1,5 kg de drogas durante uma operação no bairro Santa Inês II. A ação foi realizada no sábado (20), durante varredura pela avenida Dr. Domingos de Macedo Custódio.

No local, foi encontrada uma mochila contendo:

  • 307 porções de maconha (0,470kg)
  • 933 porções de cocaina (1,035kg)
  • 88 porções de haxixe (0,045kg)
  • 202 porções de crack (0,105kg)
  • 8 porções de lança perfume
  • 2 rádios  comunicadores 

Todo o material foi levado para a Central de Flagrantes.

