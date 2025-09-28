28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESMONTE DE VEÍCULOS

PM desmantela desmanche de veículos em oficina de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma operação da Polícia Militar, desencadeada por um alerta de rastreamento veicular, resultou na prisão de um homem e na descoberta de um desmanche ilegal na zona leste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (25).

No local, uma oficina, os policiais encontraram um veículo com registro de furto e várias peças automotivas para desmonte, incluindo motores, câmbios, portas, chassis cortados e outros componentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foi encontrado também o chassi cortado de um segundo veículo roubado com parte da placa preservada.

O suspeito confessou o envolvimento com as práticas ilícitas e foi levado para a delegacia junto com um representante do estabelecimento.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para periciar o local e coletar as provas necessárias.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários