PM desmantela desmanche de veículos em oficina de São José

Uma operação da Polícia Militar, desencadeada por um alerta de rastreamento veicular, resultou na prisão de um homem e na descoberta de um desmanche ilegal na zona leste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (25).

No local, uma oficina, os policiais encontraram um veículo com registro de furto e várias peças automotivas para desmonte, incluindo motores, câmbios, portas, chassis cortados e outros componentes.

