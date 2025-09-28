São Sebastião tem prejuízos com ausências em consulta e exames

O município de São Sebastião tem registrado um alto índice de faltas em consultas e exames agendados na rede pública de saúde. Em resposta a esse problema, a Sesau (Secretaria de Saúde) vai intensificar os alertas para conscientizar a população sobre os prejuízos causados por essa prática.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dados recentes apontam que somente em julho, a USF (Unidade de Saúde da Família) de Barequeçaba registrou 111 faltas em 306 consultas agendadas, um índice de quase 29%. Nas três unidades de Maresias, foram 921 ausências de janeiro a agosto deste ano. Na unidade Itatinga 1, 580 de 1.476 consultas agendadas entre janeiro e agosto não foram realizadas, um índice de mais de 39% de absenteísmo.
O diretor de Atenção Básica de São Sebastião, Paulo Henrique Santana, reforça que o absenteísmo gera prejuízos. “Consultas e exames perdidos representam gasto público sem retorno e atrasam o atendimento de outros cidadãos que aguardam na fila”, afirma.
A ausência de pacientes em consultas e exames gera uma reação em cadeia, com prejuízos diretos para a população e para o sistema público de saúde. O não comparecimento atrasa diagnósticos e tratamentos, o que pode levar a complicações, resultando em mais internações e atendimentos de emergência. A prática, portanto, compromete a qualidade da assistência e a saúde da comunidade.