São Sebastião tem prejuízos com ausências em consulta e exames

O município de São Sebastião tem registrado um alto índice de faltas em consultas e exames agendados na rede pública de saúde. Em resposta a esse problema, a Sesau (Secretaria de Saúde) vai intensificar os alertas para conscientizar a população sobre os prejuízos causados por essa prática.

Dados recentes apontam que somente em julho, a USF (Unidade de Saúde da Família) de Barequeçaba registrou 111 faltas em 306 consultas agendadas, um índice de quase 29%. Nas três unidades de Maresias, foram 921 ausências de janeiro a agosto deste ano. Na unidade Itatinga 1, 580 de 1.476 consultas agendadas entre janeiro e agosto não foram realizadas, um índice de mais de 39% de absenteísmo.