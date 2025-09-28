28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com espingarda e munições deflagradas na região

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM apreende arma e munições em Guaratinguetá
Um homem foi preso em Guaratinguetá por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na noite de sábado (27), durante patrulhamento de policiais militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ao abordar o suspeito, a equipe localizou com ele uma espingarda calibre .32 e duas munições íntegras, além de outras quatro munições deflagradas.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

