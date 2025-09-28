Homem é preso com espingarda e munições deflagradas na região

Um homem foi preso em Guaratinguetá por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na noite de sábado (27), durante patrulhamento de policiais militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ao abordar o suspeito, a equipe localizou com ele uma espingarda calibre .32 e duas munições íntegras, além de outras quatro munições deflagradas.