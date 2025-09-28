Comemoração enterra Cápsula do Tempo para ser aberta em 30 anos

O Parque da Moçota, em Caçapava, celebra 25 anos de história neste domingo (28). Em comemoração, a cidade oferece um dia de atividades para toda a família, que acontecem até o final da tarde.
O destaque é a cerimônia de enterro de uma Cápsula do Tempo, com o tema “Caçapava 200 Anos”, para registrar as memórias e expectativas da comunidade para o futuro. A população está convidada a participar da criação da cápsula, trazendo cartas, fotos, desenhos e mensagens que serão guardados e abertos somente daqui a 30 anos, quando a cidade comemora seu bicentenário.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao longo do dia, o evento oferece uma programação cultural com apresentações musicais, dança, teatro e recreação para as crianças, além de food trucks, brechós, sebos e artesãos locais. A entrada é gratuita.
O parque fica na rua Antônio Guedes Tavares, S/N, no bairro Vila Menino Jesus, em Caçapava. O horário de funcionamento é das 8h às 18h.