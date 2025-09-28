ATENÇÃO: Jovem morto na Dutra foi ejetado de carro de app em SJC

O jovem de 20 anos atropelado e morto na Via Dutra, em São José dos Campos, estava no banco do passageiro em um carro de aplicativo e foi ejetado após uma batida com outro veículo. Na sequência, foi atropelado e morreu.
O grave acidente ocorreu na madrugada deste domingo (28). O caso aconteceu por volta das 5h20, no km 148 da pista marginal sentido sul, quando houve uma colisão traseira envolvendo dois carros.
O jovem, que era passageiro de um veículo de aplicativo, foi ejetado com o impacto e, em seguida, atropelado.
De acordo com informações iniciais, o carro em que ele estava chegou a rodar na pista, mas não capotou.
A perícia irá determinar se a vítima estava sem cinto de segurança. Uma segunda pessoa que também estava no veículo foi socorrida.