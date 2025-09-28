ATENÇÃO: Jovem morto na Dutra foi ejetado de carro de app em SJC

O jovem de 20 anos atropelado e morto na Via Dutra, em São José dos Campos, estava no banco do passageiro em um carro de aplicativo e foi ejetado após uma batida com outro veículo. Na sequência, foi atropelado e morreu.

O grave acidente ocorreu na madrugada deste domingo (28). O caso aconteceu por volta das 5h20, no km 148 da pista marginal sentido sul, quando houve uma colisão traseira envolvendo dois carros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp