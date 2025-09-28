28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRAGÉDIA NA DUTRA

ATENÇÃO: Jovem morto na Dutra foi ejetado de carro de app em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O jovem de 20 anos atropelado e morto na Via Dutra, em São José dos Campos, estava no banco do passageiro em um carro de aplicativo e foi ejetado após uma batida com outro veículo. Na sequência, foi atropelado e morreu.

O grave acidente ocorreu na madrugada deste domingo (28). O caso aconteceu por volta das 5h20, no km 148 da pista marginal sentido sul, quando houve uma colisão traseira envolvendo dois carros.

O jovem, que era passageiro de um veículo de aplicativo, foi ejetado com o impacto e, em seguida, atropelado.

De acordo com informações iniciais, o carro em que ele estava chegou a rodar na pista, mas não capotou.

A perícia irá determinar se a vítima estava sem cinto de segurança. Uma segunda pessoa que também estava no veículo foi socorrida.

