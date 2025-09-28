28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIA DUTRA

AGORA: Jovem é ejetado de carro de app e morre atropelado em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem morreu após ter sido ejetado de um carro de aplicativo, depois de uma batida, e em seguida ter sido atropelado na Via Dutra, em São José dos Campos.

A colisão traseira entre uma BMW e uma carro de aplicativo aconteceu por volta de 05h20, deste domingo (28), pelo km 148,5 da Dutra, sentido São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal informou que na colisão, a vítima fatal, um jovem, de 20 anos, foi lançado do carro e, posteriormente, atropelado por um terceiro veículo que passava pelo local.

A vítima fatal estaria, passageira do carro de aplicativo, estaria sem o cinto de segurança atrás e, por isso, teria sido ejetada do carro.

Uma segunda vítima foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial. As equipes de operações e resgate da concessionária foram acionadas para prestar atendimento e orientar o tráfego.

Por volta de 8h20, deste domingo, as faixas 1 e 2 estão bloqueadas e o tráfego flui pelo acostamento. Não há registro de lentidão.

