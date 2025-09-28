Santuário recruta voluntários para recepcionar peregrinos

O Santuário Nacional de Aparecida está com inscrições abertas para voluntários que desejam atuar na Tenda dos Peregrinos durante a Novena e Festa da Padroeira do Brasil. O espaço, dedicado a acolher os fiéis que chegam a pé ou de bicicleta, funcionará do dia 10 ao dia 12 de outubro. As inscrições vão até terça-feira (30).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Santuário busca voluntários de diferentes áreas. Profissionais e estudantes da saúde, como fisioterapeutas, massoterapeutas, enfermeiros e médicos, são necessários para os atendimentos especializados. Já para os serviços de acolhida e lava pés, o chamado é para pessoas de outras áreas que desejam servir.
As atividades incluem:
-
Acolhida: Receber os fiéis com hospitalidade.
-
Lava Pés: Um gesto de serviço e humildade.
-
Massagem e Alongamento: Oferecer descanso e renovação de forças.
Curativos e Pronto Atendimento: Profissionais e estudantes da área da saúde podem atuar em serviços de enfermagem e medicina.
Os interessados devem preencher o termo de voluntariado no site oficial do Santuário.
É importante ressaltar que não será possível se inscrever no local durante os dias de funcionamento da Tenda.