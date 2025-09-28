Santuário recruta voluntários para recepcionar peregrinos

O Santuário Nacional de Aparecida está com inscrições abertas para voluntários que desejam atuar na Tenda dos Peregrinos durante a Novena e Festa da Padroeira do Brasil. O espaço, dedicado a acolher os fiéis que chegam a pé ou de bicicleta, funcionará do dia 10 ao dia 12 de outubro. As inscrições vão até terça-feira (30).

O Santuário busca voluntários de diferentes áreas. Profissionais e estudantes da saúde, como fisioterapeutas, massoterapeutas, enfermeiros e médicos, são necessários para os atendimentos especializados. Já para os serviços de acolhida e lava pés, o chamado é para pessoas de outras áreas que desejam servir.